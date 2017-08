Rosa vive no centro de Lisboa. É brasileira, mas vive na cidade alfacinha há três anos. Está habituada ao calor abrasador, típico de onde nasceu e cresceu, Curitiba, no centro do país do samba e da água de coco. Abana a perna em sinal de impaciência, é uma noite de agosto e está à varanda embrulhada numa manta. “E esse verão que nunca mais chega? Que frio é esse, gente?”

É a pergunta de muitos portugueses e turistas que tiraram dias de férias e se depararam com rajadas de vento a rondar os 80 km/h em todo o litoral do país.

Sem conhecimentos científicos, fica difícil explicar o porquê das nortadas que chegaram e demoraram a partir. Mas para Bruno Café, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que explicou ao i o fenómeno, este não é caso para muitas surpresas.

“Isto não é imprevisível. Há uma persistência nesta nortada forte no litoral oeste, mas é uma situação normal de verão”, explica o especialista.

Segundo Bruno Café, “isto aconteceu devido a um anticiclone localizado sobre o Atlântico, a oeste do nosso território continental, e uma depressão no interior da península Ibérica, que geraram aqui um vento de quadrante norte-sul no território”.

Segundo o meteorologista, estas nortadas são bastante comuns. O facto de ter sido mais persistente é que levantou algum descontentamento por parte dos que queriam passar dias agradáveis na praia. As zonas doAlgarve, além de Faro, não foram atingidas por esta vaga de vento, uma vez que as zonas mais afetadas estavam “na faixa ocidental” – foi lançado um aviso amarelo para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leiria, Lisboa, Coimbra, Setúbal, Beja e Faro.

Durante o dia de ontem ainda se previu que no litoral oeste se mantivesse a presença de vento moderado, por vezes forte, com rajadas até aos 50 km/h, velocidade menor que as registadas nos últimos dias. Hoje, a previsão é que já não haja vento no litoral, embora durante a tarde possa sempre existir um pouco de intensidade na faixa costeira ocidental: “Mas não se prevê que seja forte.”

Vem aí o calor As temperaturas em Lisboa vão variar entre os 16 graus de mínima e os 32 de máxima. No Porto, as temperaturas mínimas rondarão os 13 graus e, nos momentos de maior calor, os termómetros poderão chegar aos 27 graus.

Bruno Café esclareceu ainda que, hoje e amanhã, a tendência será para que a temperatura suba: “Aproxima-se um tempo quente, com persistência de temperaturas máximas para os distritos de Beja, Évora, Setúbal, Santarém, Lisboa, Coimbra e Leiria, e é provável que o aviso se prolongue até domingo.”

O especialista pôs ainda a hipótese de que nos próximos dias seja ainda possível que mais distritos venham ser incluídos na lista.

Os que vão esta semana de férias podem respirar de alívio: além de não estar prevista ventania, também não há previsão de chuva.