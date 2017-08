O presidente da junta já não é o do Herman José

Herman José parodiou o presidente da junta mas, passados tantos anos, o cargo ganhou estatuto e importância, não faltando quem o queira desempenhar. Haverá, seguramente, muitas razões para os cidadãos quererem tratar dos assuntos da sua área de residência, mas parece-me que nunca foi tão apelativo concorrer ao lugar. Afinal, há juntas que têm verdadeiras fortunas para gerir, permitindo aos titulares do cargo usarem esse dinheiro, não a seu bel-prazer, mas com alguma margem de manobra. Haverá certamente muitas empreitadas para atribuir e alguns cargos para oferecer.

Independentemente disso, é natural que cada vez mais pessoas queiram meter as mãos na política ativa. Hoje existem muitas juntas que fazem um excelente trabalho, indo ao encontro das necessidades dos moradores. Quem escolhe esse caminho presta um trabalho meritório, e se antigamente as preocupações passavam pelo betão, leia-se construção, agora há que cuidar dos idosos, procurar encontrar espaços verdes ou campos desportivos para os jovens se exercitarem. Também os inválidos não são deixados ao acaso e nota-se que há obras, como corrimões e escadas “sem degraus”, feitas para lhes facilitar a vida.

No caminho para o trabalho vejo que o Vale do Silêncio, nos Olivais, está apetrechado como se fosse um ginásio onde jovens e menos jovens praticam desporto. e o mesmo se passa no Bairro da Encarnação. As ruas estão mais limpas, embora os espaços verdes nem sempre estejam cuidados. Vejo também cartazes a explicar para onde se há de ligar no caso de as ruas precisarem de melhoramentos.

Certo é que, para as juntas de freguesia, os eleitores sabem em quem estão a votar e podem pedir contas do que não é feito. Hoje é notório que muitos jovens querem fazer algo pela comunidade, e o cargo de presidente de junta já não é associado a algo menor. A imagem do homem da aldeia, bastante meritória em muitos casos, deu lugar aos novos empreendedores das cidades.