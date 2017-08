Um incêndio que tem duas frentes ativas no concelho de Grândola, Setúbal, obrigou ao corte da linha ferroviária do Sul pelas 16h40, entre Lousal e Canal caveira, avançou fonte da Proteção Civil à Agência Lusa.

Fonte da CP adiantou à Lusa que não há qualquer previsão para a normalização da circulação de comboios.

Segundo o testemunho de uma passageira contactada pelo i, o comboio está parado há mais de duas horas em Grândola, e continua sem haver qualquer previsão sobre a reabertura da linha ferroviária, no entanto, segundo a mesma fonte, toda a situação já era conhecida antes dos passageiros entrarem nos comboios, e ainda assim a viagem foi realizada. "Toda a situação era conhecida antes de darmos início à viagem. Ou cancelavam a viagem, ou então paravam numa estação aberta para não estarmos parados no meio do nada".

Até ao momento, a CP não avança com mais nenhuma informação, mas de acordo com a mesma testemunha, segundo o que lhes foi dito no comboio, será feito transbordo até Eremidas do Sado.

