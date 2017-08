Stephanie Davis, de 24 anos, partilhou a sua história com os segudores, onde conta as dificuldades por que passou nos últimos anos.

A atriz ficou conhecida por protagonizar vários episódios de agressões com o seu ex-namorado, Jeremy McConnell.

Stephanie recorreu ao Instagram para confirmar que sofreu um aborto e explicar a razão: "Perder um filho é algo que eu espero que ninguém passe. O luto e a dor são inimagináveis, as palavras não podem descrever, o meu coração está partido", disse a atriz.

A atriz culpou o seu ex-companheiro por ter sofrido um aborto, acabando por acusá-lo de não querer saber do filho, com apenas oito meses. "Eu perdi o meu bebé por causa do stresse que o Jeremy me fez passar. A história repete-se depois de eu carregar Caben sozinha por 9 meses, enquanto ele sai para festas com mulheres, postando fotos de propósito quando eu estava no hospital, perto de perder Caben em várias ocasiões. Ele arruinou a minha vida e matou a nossa criança", contou.

"Eu nunca o vou perdoar por isso. Ele sabia que eu estava grávida novamente e nunca perguntou sobre o filho, que nunca vai nascer, nem pergunta sobre como o Caben está. Ele está ocupado demais a gastar dinheiro com bebida e drogas", desabafou a atriz na rede social.