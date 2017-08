O incêndio que deflagrou às 18h14 de quarta-feira na União de Freguesias de Aldeia do Mato e Souto, no concelho de Abrantes, continua activo e está a preocupar as autoridades.

Em declarações à Agência Lusa, a presidente da autarquia, Maria do Céu Albuquerque, afirmou que foram evacuadas quatro aldeias em Abrantes e que o incêndio “está longe de estar controlado”.

Até agora foram evacuadas, por precaução, as aldeias de Medroa, Braçal, Amoreira, Pucariça, nas freguesias de Aldeia do Mato e Souto, Rio de Moinhos.

Na Aldeia do Mato, as chamas já chegaram a destruir uma habitação, tendo ficado pelo menos cinco pessoas desalojadas.

No local estão 634 operacionais, 203 viaturas e 8 meios aéreos.