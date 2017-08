O corpo de uma mulher foi encontrado esta quinta-feira na praia de S. Bartolomeu do Mar, em Esposende.

De acordo com o comandante da comandante da Capitania de Viana do Castelo, as causas da morte são desconhecidas. "Só a autópsia é que esclarecerá as causas da morte", acrescentou.

O alerta foi dado esta tarde, pelas 16h00, por banhistas que passavam no local.

O cadáver foi removido para o gabinete médico-legal de Viana do Castelo, para autópsia.