De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera o vento vai acalmar já no próximo fim-de-semana.

"O anticiclone que estava situado a oeste de Portugal Continental juntamente com a depressão térmica, causaram o vento moderado a forte dos últimos dias. Na quarta-feira, foi o dia em que sentiu mais, com a entrada de uma massa de ar mais fria. Mas, esta quinta-feira, já está vento moderado, na ordem dos 55 quilómetros por hora. A tendência é para diminuir", explicou o meteorologista do IPMA, ao Jornal de Notícias.

A partir de hoje vamos estar sujeito a ar mais seco, o que vai fazer subir as temperaturas, realçou.

O Cabo da Roca, em Sintra, foi o local onde as estações do IPMA registaram rajadas mais fortes.