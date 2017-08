Um jovem português de 29 anos, Luís Silva, vai caminhar 500 quilómetros sozinho para angariar fundos para várias associações que ajudam refugiados.

Luís vai passar pela costa alentejana e algarvia até chegar à fronteira de Espanha, no âmbito do projeto refugiando.org. A viagem irá durar 12 dias e o jovem pretende com esta caminhada sensibilizar os portugueses para esta causa.

De acordo com a TVI24, o jovem leva consigo apenas uma muda de roupa, uma lata de salsichas e atum e um saco-cama, contando fazer cerca de 50 quilómetros por dia, na esperança de acabar esta jornada no dia 21 de agosto.

O objetivo desta campanha é que as pessoas contribuíam com donativos. Para além disso, as doações podem ser feitas através do site ou das redes sociais do projeto.