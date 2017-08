Para muitos é um adereço despropositado, para outros é um dos acessórios mais úteis de sempre. Quem e a inventou foi uma norte-americana, Erin Robertson, e desenhou a toalha de forma a minimizar um dos seus próprios problemas: "A minha transpiração foi a minha inspiração. Estava farta de sair do duche, embrulhar-me como um "burrito" e ficar com mais calor e mais transpirada antes de me vestir para ir trabalhar", afirmou, em declarações ao Insider.

A Ta-Ta Towel coloca-se por trás do pescoço e tem um elástico ajustável que suporta os seios. Foi fabricada com um material que deve impedir a transpiração e absorver o leite, que por vezes escorre durante o processo de amamentação.

No site oficial da marca, Erin afirma que este acessório feminino foi pensado para usar num "spa, no ginásio ou simplesmente em casa".

No entanto, esta invenção já tem gerado muita controvérsia nas redes sociais, uma vez que as opiniões dos internautas divergem muito.

"Sem palavras. É de facto um produto fantástico!" ou "adoro este produto", são um exemplo de feedback positivo. Por outro lado, alguns dos comentários deixados no Instagram não são tão positivos "Por favor, não, isto é terrível!" ou "Que feios! Estes cabides para cocos", pode ler-se na conta da rede social da marca.