Tudo o que se vê ou ouve por aí não passa de publicidade ‘enganosa’ para atingir o corpo de sonho: “Fique pronta para o verão”, “elimine as gordurinhas” , “tenha o corpo que sempre sonhou”... Vamos ser realistas – qualquer tratamento “milagroso” que faça e que quase parece que resulta é passageiro. Resumindo: vai gastar dinheiro e não vai ter resultados consistentes.

Por isso, invista em produtos frescos, saudáveis e saborosos.

Adote um estilo de vida consciente – onde até pode dar-se ao prazer de desfrutar de um bom copo de vinho ou de um belíssimo chocolate. Mas tudo com conta, peso e medida.

Com os melhores ingredientes disponíveis no mercado – e que não são necessariamente os mais caros – consegue criar receitas simples, práticas, frescas e divertidas: exatamente como o verão deve ser.

Vamos começar com smoothies – deixo-lhe dez boas razões para começar o dia com uma destas bebidas:

1. São muito fáceis de preparar;

2. Pode levá-los consigo;

3. Estão carregados de nutrientes;

4. São saborosos;

5. São um excelente aliado para antes e após o treino;

6. Dão-lhe mais energia;

7. Fornecem a quantidade de fruta e vegetais diários de que necessita;

8. Ajudam o corpo no processo de desintoxicação;

9. São um aliado da beleza;

10. Fortalecem o sistema imunitário.

Receita

Smoothie Verde

Cerca de 500ml

Ingredientes:

1 copo de aipo

Algumas folhas de Alface

1 copo de ananás

1 maçã granny smith

1 dedo de gengibre

Sumo de meio limão

água de coco (opcional)