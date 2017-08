O homem suspeito de empurrar uma mulher para debaixo de um autocarro numa ponte em Londres já foi detido pelas autoridades na sequência de uma investigação policial.

A detenção aconteceu esta quinta-feira depois da polícia britânica ter divulgado as imagens, captadas por uma câmara vigilância, de modo a que as pessoas conseguissem ajudar a identificar o suspeito.

O homem é acusado de causar danos corporais agravados, uma vez que a mulher, de 33 anos, sofreu alguns ferimentos.

"A vítima foi colocada numa situação de perigo extremo quando foi atirada para a estrada. Foi só graças à excelente reação rápida do condutor do autocarro que não foi atingida", disse na altura o sargento Mat Knowles, citado no comunicado da polícia.