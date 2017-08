Para si, Verão é…

Altura de me dedicar ao trabalho a sério, muitas noites mal dormidas, muitos quilómetros, muitos concertos em que dou sempre o melhor e, ao mesmo tempo, conseguir ter os máximos cuidados com a voz.

Praia de eleição?

Muitas especiais. Guincho, Praia Grande, Foz do Arelho, Malhão, Algarve.

O que não pode faltar na mochila que leva para a praia?

Protetor solar.

Biquíni ou fato de banho?

Ambos.

Bebida preferida de verão?

Água das Pedras.

Bola de Berlim com ou sem creme?

Sem.

Quem gostaria de encontrar na praia este verão para tirar uma selfie?

O meu marido, que está em Inglaterra a trabalhar no verão.

Discoteca ou um sunset num bar de praia?

Sunset.

Gin tónico em balde ou em copo?

Não gosto de gin.

Livro para este verão?

Os meus poemas, porque estou a gravar o disco. Antes de mais nada, há que interiorizá-los.

Nas férias, online ou offline nas redes sociais?

A fadista está sempre online, a Cuca está sempre offline.

Gostava de ler os SMS de quem?

Não adoro telefones.

Já fez algum like por engano no Facebook? E depois?

Não. Por acaso não.

Qual foi a maior loucura que cometeu num verão passado?

Fazer no mesmo dia quatro cidades do país. Acordei em Porto Covo, tomei o pequeno almoço, almocei em Lisboa, cantei no Porto e vim dormir a Lisboa. No dia seguinte parti para mais um concerto.

Que férias não esquece?

As que tive com as amigas na adolescência, três meses seguidos a percorrer as praias e os festivais do país.

Mergulha na piscina ou desce pelas escadinhas?

Nem um, nem outro. Sento-me na borda e mergulho.

Qual a sua palavra preferida?

Paz.

Que música a põe feliz num final de tarde de verão?

Nat King Cole.

Se pudesse ganhar um superpoder este verão, qual seria?

Teletransportar-me de uns concertos para os outros.

Se improvisasse a refeição lá em casa, o que servia?

Quinoa com legumes.

Se pudesse, quem mandava de férias por tempo indeterminado?

O barulho.

B.I.

Maria Isabel Rebelo do Couto da Cruz Roseta

Local e data de nascimento:Lisboa, 02 de dezembro de 1981

Residência: Estoril

Estado civil: Casada

Altura: 1,71 m

Profissão: Fadista