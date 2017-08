Existe uma ilusão de ótica que está a baralhar o cérebro dos internautas.

Na imagem, as linhas podem parecer inclinadas num determinado ângulo, contudo as linhas que são na verdade paralelas.

Esta é uma "Ilusão de Ótica da Parede de Café" e foi criada por Victoria Skye, uma ilusionista de Atlanta, nos Estados Unidos.

O uso de cores e pontos faz com que o cérebro seja enganado, levando-o a pensar que as linhas não são paralelas.

"Os cientistas dizem que a razão que faz a ilusão existir tem a ver com o facto de os pontos brancos e pretos interagirem de forma oposta com as linhas retas. Assim, o cérebro pensa que a linha é torta", explicou a ilusionista ao IFL Science.

"É por isso que, desfocando a imagem, o efeito desaparece, porque não podemos ver as interações dos pequenos pontos brancos e pretos", acrescentou a ilusionista.