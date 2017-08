A deformidade de sinais é um dos indícios desta doença, no entanto existem outros sintomas associados aos sinais e a outras partes do corpo que nem sempre são fáceis de descobrir e de relacionar com o cancro cutâneo.

Dor abdominal e cólicas:

À revista norte-americana Prevention, o médico Jeremy Davids revelou que, para além do aparecimento de 'papos' no corpo, é possível surgir ainda uma dor acima da cintura, uma dor que muitas vezes parece inofensiva e comum a tantas outras , e por isso raramente é apontada como sendo um dos sintomas de cancro. Contudo, quando esta dor ou cólica surge em simultâneo com deformidades em sinais, então o melhor é mesmo ir ao médico o quanto antes.

Dores nas articulações:

Por existir o risco do melanoma afetar os pulmões, o fígados e os ossos, estas dores podem ser outro sintoma do cancro da pele, com especial atenção para a zona dos joelhos e da anca, onde a dor tende a ser mais intensa.

Dores de cabeça e visão turva:

São outros sintomas a ter em conta na hora de fazer um despiste a esta doença que afeta tantas pessoas, estando associado, na maioria dos casos, à exposição solar excessiva e desprotegida.