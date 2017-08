A A1 está cortada nos dois sentidos devido ao incêndio que está a lavrar no concelho da Mealhada.

De acordo com informações informação obtida junto do Destacamento de Trânsito de Coimbra, o incêndio provocou o corte no sentido Porto-Lisboa junto ao nó da Mealhada, e no sentido sul-norte junto ao nó de Coimbra.

No local estão mais de 60 bombeiros, apoiados por 15 viaturas.