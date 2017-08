A cantora Sinead O’Connor foi hospitalizada depois de ter publicado um vídeo na Internet onde falava sobre a sua saúde mental.

De acordo com o site Daily Mail, a artista irlandesa está hospitalizada numa unidade em Nova Jérsia, nos EUA, e está a ser assistida por vários profissionais.

Recorde-se que Sinead O’Connor publicou na sua página no Facebook um vídeo de 12 minutos, no qual surgia com lágrimas nos olhos e falava sobre o facto de, durante os últimos dois anos, ter tido várias vezes vontade de se matar. No vídeo, a artista de 50 anos revela que estava a viver num motel em Nova Jérsia e que o seu médico e o seu psiquiatra eram as únicas pessoas que a “mantinham viva”.

Mais tarde, foi deixada uma mensagem no perfil de O’Connor. “Olá a todos, estou a publicar isto a pedido da Sinead, para avisar aqueles que gostam dela que ela está a salvo e não está com tendências suicidas”, revela a mensagem.

No entanto, a mais recente notícia do Daily Mail revela que a cantora, a quem foi diagnosticado um distúrbio bipolar, teve de receber assistência médica.