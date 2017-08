Há dois anos longe dos ecrãs, depois de ter terminado o "The Late Show" após 22 anos na CBS, Letterman está de volta. O título ainda não é conhecido mas sabe-se que se trata de um "talk show" de seis episódios de uma hora cada.

Em cada um deles, Letterman irá conversar com convidados e explorar temas longe do estúdio. A estreia acontecerá em 2018.

"Aqui está o que eu aprendi: se te reformas para passares mais tempo com a tua família, confirma com a tua família primeiro. Obrigada por assistirem, conduzam com cuidado", reagiu com humor o apresentador em declaração.

Também para 2018 está prevista a primeira série dos irmãos Coen para o Netflix. "The Ballad of Buster Scruggs" será composta por seis episódios, escritos e dirigidos pela dupla.

Cada episódio contará uma história sobre o velho Oeste americano. O ator Tim Blake Nelson fará parte do elenco.