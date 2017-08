A Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) estava, ao início da tarde desta quinta-feira, preocupada com quatro incêndios dos 59 que deflagraram. Num deles, em Abrante, um bombeiro ficou ferido.

"Estão em curso sete e chamo a atenção para quatro ocorrências. São elas a de Unhais da Serra, na Covilhã, distrito de Castelo Branco; Paredes, em Vila Real; a de Abrantes, em Santarém; e a de Boticas", disse Patrícia Gaspar, responsável da ANPC, durante o briefing de hoje.

O incêndio em Abrantes é o que mais preocupa as autoridades. As chamas, que tiveram origem na Aldeia do Mato, foram “tocando alguma aldeias" e colocando algumas habitações em risco. "Há indicação de um anexo de uma casa diretamente afetado pelas chamas", revelou a responsável. De acordo com a SIC Notícias, este incêndio já feriu um bombeiro.

Patrícia Gaspar revelou ainda que na passada quarta-feira foram registados 203 incêndios florestais – o dia em que foram registados mais incêndios desde o início do ano.

Em face do aumento das temperaturas previsto para os próximos dias, a mesma reponsável disse que a Proteção Civil já está a precaver, existindo um "pré-posicionamento de meios quer no Norte, quer no Centro do país para garantir maior rapidez de resposta em incêndios florestais que se possam verificar".