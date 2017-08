A revelação foi feita por Marisa Monte num vídeo transmitido em direto no Facebook. Na página da cantora, foram publicadas quatro novas canções do grupo: "Diáspora", "Um Só", "Fora da Memória" e "Aliança".

Não é uma volta dos Tribalistas, nós sempre estivemos por aí", comentou Arnaldo Antunes. "Esse espírito coletivo, o prazer de estar juntos, o traço autoral e o processo imersivo", defendeu Marisa Monte sobre as semelhanças com o anterior trabalho.

"Gravamos uma música por dia, tudo filmado, é um disco que você escuta melhor assistindo", explicou ainda a carioca.

"Esse segundo álbum tem a mesma espontaneidade. Foi gravado com os mesmos músicos, com a mesma equipe técnica", contou Arnaldo Arnaldo Antunes. "Juntos, nós formamos um super jogador de três pernas", rematou Carlinhos Brown.

Quinze anos depois do álbum que foi o maior fenómeno de vendas do biénio 2002/2003 graças a canções como "Já Sei Namorar" e "Velha Infância", os Tribalistas estão de volta com o sucessor. A edição tem o selo da Universal e acontecerá no final do mês.