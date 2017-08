O processo de divórcio entre Angelina Jolie e Brad Pitt já tinha avançado, contudo surgem agora rumores de que o processo estagnou e de que o casal está mais próximo.

A atriz tinha assinado os papéis para o divórcio em 2016, assumindo publicamente que iria pedir a custódia total dos seis filhos, fruto da relação com o ator americano. Agora citada pela pela revista "US Weekly", uma fonte próxima do casal garante que os atores tencionam parar com o processo de divórcio.

“O divórcio está cancelado. Eles não fizeram nada para avançar nos últimos meses e ninguém acredita que alguma vez o farão", conta.

Uma segunda fonte referiu à mesma publicação que o casal tem tentado reatar a relação pelo bem dos filhos.

O motivo terá sido a entrevista concedida pelo ator à revista "GQ", no passado mês de maio, na qual admitiu ter problemas com o consumo de álcool.