Várias lojas da cadeia norte-americana “Walmart” estão a ser fortemente criticadas depois de terem colocado um expositor de armas de fogo incluído no material de regresso à escola.

De acordo com a CNN, existe um cartaz colocado por cima do expositor de vidro repleto de armas de fogo com a frase: “Manda no ano escolar como um herói”.

Os consumidores ficaram indignados com a campanha publicitária e partilharam a fotografia da montra e do respectivo cartaz nas redes sociais. Exigem uma explicação por parte da empresa e que as autoridades façam justiça.

Em declarações à CNN o porta-voz da empresa, Charles Crownson, afirmou que a “Walmart” não está feliz com a situação e que está agora a investigar o caso e a tentar perceber quais as lojas que exibiram a montra em caus.

Esta já não é a primeira vez que uma estratégia de marketing da cadeia de lojas dos Estados Unidos causa polémica.