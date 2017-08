Já passaram cinco décadas desde que Jane Fonda e Robert Redford protagonizaram o filme ‘Descalços no Parque’. Agora, o casal volta a estar reunido noutra história de amor – ‘Our Souls at Night’.

Adaptado a partir da obra de Kent Haruf, o filme conta a história de Addie Moore (Jane Fonda), uma viúva de uma pequena aldeia do Colorado, que encontra o amor junto de Louis Waters (Robert Redford), o seu vizinho de longa-data, também ele viúvo.

Numa entrevista no passado mês de março concedida à apresentadora norte-americana Ellen DeGeneres, Fonda confesou que se apaixonou por Redford das três vezes que contracenou com o ator. “Nos três filmes anteriores, estava sempre apaixonada por ele. Apaixonava-me sempre, por isso se passasse um dia em que ele não falava comigo… Às vezes não falava comigo, a não ser para dizer algo que estava no guião. E eu levava sempre isso para o lado pessoal. Pensava ‘será que ele não gosta de mim? O que é que eu fiz mal?’”, confessou a atriz.

Agora, Fonda diz que já não se deixa intimidar pelo mau humor do colega de trabalho: “Se ele agora não me disser nada, pergunto só que se passa”.

“O problema de trabalhar com o Bob é que cada vez que olho para ele, esqueço-me das falas… Meu Deus, é tão bonito”, confessou Jane Fonda.