Depois de ter sido filmada a dançar no chão do festival Lollapalooza Chicago, Malia Obama, filha do antigo presidente dos Estados Unidos Barack Obama, surge agora numa nova gravação.

Na passada quarta-feira, o site TMZ divulgou um vídeo em que Malia, de 19 anos, surge a ser retirada do recinto do festival. A adolescente foi levada por seguranças num carrinho de golfe.

Algumas pessoas começaram por dizer que Malia parece estar inconsciente. No entanto, não é possível averiguar isso através da gravação.

Os comentadores do site TMZ (no vídeo abaixo) duvidam que haja motivo para preocupações e que Malia estava apenas em “mau estado”: “parece-me que ela está a fazer o que muitos miúdos de 19 anos fazem todos os dias”, afirma um deles.