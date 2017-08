Depois de ter sido comprada pela Sun Capital, há sete anos, por apenas um euro, a empresa Famosa está à venda por um valor que renda os 150 milhões de euros.

O jornal espanhol El Economista revela que a empresa está disponível para ser vendida a qualquer comprador, por forma a ajuda a Sun Capital a recuperar o investimento feito na sua recuperação.

Recorde-se que, em 2010, a Sun Capital comprou a Famosa por um euro ao antigo fundo de capital privado do Banco Santander, assumindo as dívidas da empresa, avaliadas em cerca de 200 milhões de euros. Desde essa altura, a Famosa tem feito uma grande recuperação – no ano passado teve prejuízos de apenas 8,8 milhões de euros, prevendo-se para este um regresso aos lucros.

A Famosa é responsável pelo abrico de vários brinquedos, como o conhecido Nenuco, os Pinypons, os Barriguitas e a Nancy. A marca está presente em 50 países.