No final de julho, tanto a EDP como a EDP Renováveis (EDP R) apresentaram os seus resultados relativos ao primeiro semestre do ano. A tendência foi de sentido distinto. Enquanto a EDP viu os seus lucros recuar 5% para 450 milhões de euros, a EDP R mais do que duplicou o lucro.

A EDP, liderada por António Mexia, afirmou que o resultado líquido foi afetado por «um contexto internacional muito mais severo, marcado por uma baixa produção hídrica e preços spot muito elevados» por comparação com um primeiro semestre de 2016 «muito chuvoso e com preços muito baixos».

De acordo com a empresa energética portuguesa, «a escassa hidraulicidade» e os preços altos levaram à «extinção dos ganhos com gestão de energia» e à «severa penalização da produção hídrica, incluindo a produção da nova capacidade hídrica».

Esta nova capacidade hídrica – mais 988 megawatts em Portugal – ajudou a que a capacidade instalada do grupo subisse 7% em termos homólogos para os 26,2 gigawatts. Já os custos operacionais aumentaram 54 milhões de euros para os 813 milhões até junho, um desempenho «suportado pelo efeito cambial (+42 milhões de euros) e pela expansão de ‘portfolio’ (+6% em termos médios)».

A dívida líquida passou dos 15,9 mil milhões de euros em dezembro de 2016 para os 16,9 mil milhões de euros em junho de 2017, uma subida «impulsionada pelo pagamento anual de dividendos (0,9 mil milhões), pelo pagamento do IVA não recorrente, a recuperar até ao final de 2017 (0,3 mil milhões) e pelo pagamento de imposto relativo às securitizações efetuadas durante 2016 (0,3 mil milhões)».

Este foi também o semestre e que a elétrica portuguesa concluiu a venda de 100% da Naturgas, empresa de distribuição de gás em Espanha, por cerca de 2,6 mil milhões de euros.

O resultado foi uma «redução de cerca de 2,3 mil milhões de euros da dívida líquida da EDP no presente ano e numa mais-valia líquida total de cerca de 700 milhões de euros, dos quais 500 milhões de euros a ser contabilizados já este ano e o montante remanescente nos cinco anos seguintes».

Já a EDP R, liderada por Manso Neto, apresentou no primeiro semestre um resultado líquido de 134 milhões de euros, um aumento de 128% face aos 59 milhões de euros de igual período de 2016.

No final de junho, a dívida da empresa totalizava 3130 milhões de euros, mais 375 milhões de euros do que no final de 2016, um valor justificado pelos investimentos e pela consolidação da dívida do México. Neste período a empresa de energias renováveis geria uma carteira global de 10,4 gigawatt (GW) de capacidade instalada em 11 países. Nos últimos 12 meses, adicionou 707 MW à sua capacidade instalada, dos quais 428 MW nos EUA, 200 MW no México e 79 MW na Europa.

A empresa liderada por Manso Neto revelou ainda ter produzido 14,5 Terawatt-hora (TWh) de energia limpa, numa subida de 9% em relação ao primeiro semestre do ano passado, evitando assim 12 megatoneladas (Mt) de dióxido de carbono (CO2).

«O aumento da produção beneficiou das adições de capacidade (8% de capacidade média em relação aos primeiros seis meses de 2016), juntamente com um recurso eólico médio» revelou a EDP R.