O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira céu limpo e vento fraco a moderado no continente, excepto no litoral oeste e nas terras altas, onde o vento poderá ser mais forte.

O instituto prevê também uma subida da temperatura mínima no sul e da máxima principalmente no litoral oeste.

Na Madeira, prevê-se um céu pouco nublado e vento moderado a forte, com rajadas até 70 km/h. Nos Açores, o céu estará também pouco nublado e o vento será mais fraco no grupo ocidental (Flores e Corvo), com o tempo a piorar no grupo central (Graciosa, São Jorge, Pico, Faial e Terceira) e oriental (São Miguel e Santa Maria), onde o céu estará mais nublado, existindo a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos.

Em relação às temperaturas, o IPMA prevê que estas variem entre os 16 e os 32 graus em Lisboa, no Porto entre 13 e 27, em Braga entre 10 e 29, em Viana do Castelo entre 12 e 26, em Vila Real entre 11 e 27, em Bragança entre 08 e 26, em Viseu entre 11 e 28, na Guarda entre 09 e 25, em Coimbra entre 14 e 31, em Aveiro entre 14 e 25, em Castelo Branco entre 14 e 32, em Santarém entre 15 e 34, em Leiria entre 10 e 29, em Portalegre entre 15 e 30, em Setúbal entre 16 e 35, em, Évora entre 17 e 34, em Beja entre 17 e 33, em Faro entre 21 e 33, no Funchal entre 20 e 27, em Ponta Delgada e Angra do Heroísmo entre 20 e 25 e em Santa Cruz das Flores entre 21 e 24.