Romeo tem autismo, motivo que terá levado as crianças a fazer dele um alvo de perseguição e humilhação. Tudo aconteceu no passado dia 6, em Mansfield, Inglaterra.

O menino estava a caminhar com os pais para casa, quando a dado momento, os pais se apercebem que ele tinha ficado para trá. O pai, Craig, voltou e encontrou o filho no topo de uma árvore, a fugir de três rapazes que o insultavam e ameaçavam com paus.

Ao ver o pai, a criança desceu da árvore e fugiu, assim como as outras crianças. À exceção de uma, que ainda lhe atirou a tábua com o prego, que ficou espetado na sua cabeça.

Carig pegou no filho ao colo e correu para casa. Romeo teve que ir rapidamente para o Manfield King's Mill Hospital, onde, com a ajuda de morfina, para ser evitado o sofrimento, lhe tiraram o prego enferrujado.

Romeo está agora a recuperar.