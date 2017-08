O F.C Porto venceu o Estoril por 4-0, no jogo da primeira jornada do campeonato da I Liga de futebol, que ocorreu esta noite no Estádio do Dragão.

Marega abriu o marcador no Dragão aos 36 minutos, depois de um péssimo atraso de Mano para Moreira.

A equipa da casa voltou a festejar na segunda parte do jogo com o golo de Brahimi aos 53 minutos e de Marega aos 62. Marega encostar de cabeça, fazendo o segundo golo do francês no jogo.

O quarto golo surge pouco tempo depois, aos 70 minutos. Marcano marca de cabeça após livre cobrado por Óliver, subindo para quatro o número de golos da equipa dos azuis e brancos. O árbitro Hugo Miguel esperou pela confirmação do vídeo-árbitro para confirmar o golo que tinha sido anulado pelo assistente.

O FC Porto viu ainda dois golos serem anulados. o primeiro ao minuto 15 da partida e o segundo aos 38.