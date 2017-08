A praia que separa homens e mulheres através de um muro fica situda no extremo nordeste da Itália, na fronteira com a Eslovénia, em Tieste, mais precisamente.

A praia é banhada pelo Adriático e chama-se “Bagni Comunali Lanterna” ou “Pedocin”, e tem um muro branco de três metros que separa mulheres e crianças com menos de 12 anos, dos homens.

No entanto, todos os dias, durante o verão, são muitas as mulheres de todas as idades que vão até esta praia com cerca de 250 metros de extensão.

A separação existe tanto na areia como no mar, e para entrar na zona contrária é necessária uma autorização especial. A entrada na praia custa 1 euro, mas pode pagar-se mensalmente ou por estação balnear.

Contudo, a maioria das mulheres afirma que pode ter privacidade. “Não há homens à volta delas, podem ter uns quilos a mais ou não ter a depilação feita”, explicou Micol Brusaferro, um jornalista que escreveu dois livros sobre o fenómeno desta praia. Para os homens, “este lugar permite terem um descanso das mulheres”, conta o jornalista, que é um frequentador do local.

A praia foi inaugurada em 1903, há 114 anos, quando Trieste estava sob o domínio do Império Austro-Húngaro.