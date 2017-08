Um grupo de fuzileiros resgatou esta quarta-feira um golfinho que ficou encalhado na margem do rio Coina, no distrito de Setúbal.

O animal foi transportado até ao Barreiro para poder regressar às águas do mar após dois pescadores terem dado o alerta.

“O alerta chegou por dois pescadores. De imediato foi ativado um bote da Unidade de Meios de Desembarque guarnecido com cinco militares. Os militares saíram do bote, levantaram o mamífero marinho e colocaram-no dentro da embarcação. Com alguns cobertores e baldes de água o golfinho foi mantido molhado até chegar à área do Barreiro em que a profundidade do canal permitia que este saísse a nadar sem problemas”, lê-se num comunicado emitido pela Marinha.