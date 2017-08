As tensões entre o regime norte-coreano e o Presidente Donald Trump estão ao rubro depois de ameaças e contra-ameaças.

A situação escalou na sequência de um relatório produzido pelo governo japonês que afirmou que o programa nuclear do regime de Pyongyang estaria mais desenvolvido do que se pensava, apontando que em 2018 o regime já teria capacidade nuclear plena.

Rex Tillerson, Secretário de Estado norte-americano, proferiu hoje declarações para acalmar os ânimos. “Não existe a ameaça de risco iminente de guerra” e que “os americanos podem dormir descansados“, disse aos jornalistas enquanto regressava a Washington depois de uma digressão pela Ásia.

Tillerson afirmou ainda que “nada do que saiba ou tenha visto indica que a situação mudou radicalmente nas últimas 24 horas”.

As ameaças de Donald Trump contra a Coreia do Norte aumentaram significativamente as tensões, ameaças que chocaram os aliados da maior potência mundial por considerarem “imprudentes”.

Na sequência das críticas, Tillerson viu-se obrigado a defender o discurso belicoso de Donald Trump. “Penso que o president estava apenas a reafirmar que os Estados Unidos têm a capacidade para se defenderem, e aos seus aliados, integralmente de qualquer ataque e é o que faremos”, disse.