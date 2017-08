Depois do Benfica ter reclamado ao Besiktas o pagamento de dois milhões de euros pela renovação do empréstimo de Anderson Talisca, o clube veio agora ordenar o regresso do atleta a Portugal.

O jogador brasileiro não gostou e deixou um recado nas redes sociais: «Eu não vou a lugar nenhum. Eu sou jogador do Besiktas. Sou feliz aqui e a minha família também», escreveu.

Anderson Talisca manifestou a vontade de continuar no Besiktas, clube ao qual foi emprestado pelo Benfica.