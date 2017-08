A torre já é muito antiga, e está situada numa zona florestal, não muito longe de São Petersburgo, na Rússia. Emite um sinal de rádio misterioso, durante dia e noite, desde 1982, segundo avança a BBC.

As especulações levam a pensar que este lugar, no minimo sinistro, se trata de uma antiga estação de rádio russa, a MSZhB, cuja gestão da mesma nunca terá sido assumida por ninguém. A torre transmite um som monótono, acompanhado de um ruído que faz lembrar um navio. Para além disso, de vez em quando, cerca de uma a duas vezes por semana, um homem ou uma mulher lêem palavras soltas, em russo.

Já foram várias as tentativas, ao longo dos anos, para tentar perceber o contexto e o significado deste som e, de acordo com um especialista em sinais inteligentes da City University, em Londres, David Stupples, “não há absolutamente nenhuma informação no sinal”.

Qualquer pessoa, seja em que parte do mundo for, consegue ouvir estes sons, uma vez que a torre emite ondas de frquência curta, basta sincronizar na frequência 4625 kHz.

Já existem várias teorias sobre esta torre, desde atividade paranormal ou alienígena ao contacto com submarinos.

Ao que tudo indica, as emissões começaram a ser transmitidas pelo The Buzzer, no final da Guerra Fria, quando o comunismo estava a cair, tendo sido o pioneiro na era soviética, onde terá assumido a forma de um sistema informático que restreava ondas de rádio, com o objetivo de detetar sinais de vida ou acidentes nucleares.

No entanto, após a separação da URSS, a rádio não fechou, pelo contrário, a atividade da estação aumentou, levando a que vários especialistas acreditem que esta ainda é usada.

O som permanece, mas o mistério continua por resolver.