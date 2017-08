A namorada de Cristiano Ronaldo publicou na sua página de Instagram uma fotografia na qual revela o seu lado maternal.

Ao contrário de Irina Shayk, a anterior namorada do madeirense, Georgina Rodriguez tem vindo a fazer vários programas com a família Aveiro.

Na fotografia partilhada, é possível ver a jovem modelo ao lado do filho mais velho do futebolista, Cristianinho, no Jardim Zoológico de Madrid, enquanto o madeirense se preparava para o jogo da Supertaça Europeia.