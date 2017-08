Rihanna foi mais uma vez acusada de usar o programa Photoshop para alterar as suas fotografias. As acusações ganharam força depois da última publicação da cantora.

No seu Instagram, Rihanna publicou uma imagem onde aparece com um traje de Carnaval. Apesar de ter sido muito elogiada pela sua boa forma física, os seus seguidores focaram-se noutra questão: nas suas unhas. Se olhar com atenção para a imagem, parece que Rihanna tem duas unhas no polegar direito.

“Porque é que ela tem duas unhas?!”, questiona um dos seus seguidores. “Serei o único a ver duas unhas no polegar?”, escreve outro.

Esta imagem não deu que falar apenas por causa de Rihanna. O seu ex-namorado, Chris Brown, comentou a imagem apenas com um emoji de uns olhos. Os fãs não gostaram do comentário do rapper nesta fotografia e reagiram rapidamente à publicação de Brown, ordenando que se afastasse de Rihanna. Recorde-se que Brown declarou-se culpado em tribunal, depois de ter sido acusado de violência doméstica contra a cantora.