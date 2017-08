A modelo foi fotografa durante as suas férias em Ibiza e, de acordo com a imprensa internacional, as suas curvas ligeiramente mais largas, estão a dar que falar.

A imprensa internacional publicou as fotos e alimentou a especulação sobre uma possível gravidez de Sara Sampaio com o empresário Oliver Ripley.

A modelo, no Twitter, reagiu à polémica e escreveu: "Dizer que estou grávida só porque estou mais larga do que é costume é tentar envergonhar uma pessoa por ser gorda e, ainda assim, todos os dias há alguém que me diz para comer um hamburger".

So saying I'm pregnant cause I'm bigger than usually is pretty much fat shaming, and yet everyday someone tells me to go eat a burger! LOL 😂