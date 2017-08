A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) suspendeu a venda do dispositivo anticoncecional Essure em Portugal, por não dispor de certificado CE.

"O Infarmed teve conhecimento da suspensão do certificado CE, tendo o distribuidor informado que procedeu à suspensão da comercialização do 'stock' deste dispositivo médico", lê-se no comunicado citado pela agência Lusa.

A suspensão temporária do certificado CE vigorará até 2 de novembro. Esta marcação certifica que os produtos foram avaliados e cumprem com os requisitos exigidos na União Europeia no que diz respeito a questões relacionadas com segurança, saúde e proteção do ambiente.

De acordo com a agência Lusa, o Infarmed recebeu alguns relatórios da Healthcare LLC que davam conta da ocorrência de incidentes em Portugal associados ao Essure. A maioria estariam relacionados com a “revisão de literatura de artigos científicos publicados, isto é, não foram originados por notificações diretas/espontâneas dos profissionais de saúde ou doentes”, explica o mesmo órgão de comunicação.

Na nota enviada, o Infarmed garante que "como habitualmente, em colaboração com as outras Autoridades Competentes Europeias continua a monitorizar o perfil de segurança e desempenho do Essure".

Recorde-se que na segunda-feira a Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos de Saúde (AEMPS) exigiu a retirada deste produto do mercado.

Desde que foi posto à venda em Portugal, em 2002, foram comercializadas cerca de 6000 unidades deste produto.