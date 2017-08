Os gelados mantêm a forma durante várias horas e são imunes a climas quentes. O gosto gelado na boca também é preservado.

Atualmente, só está à venda no Japão. A descoberta surgiu depois de um chef japonês ter sido convidado para encontrar uma maneira de usar morangos cultivados, em áreas afectadas pelo terramoto e tsunami de 2011.

Como as frutas não cresciam de forma normal, os consumidores não queriam comprá-las. O chef tentou usar os morangos de várias formas, mas chegou à conclusão que o fruto solidificava.

Curiosa com o facto, uma equipa de cientistas da Universidade de Kanazawa, no Japão, decidiu estudar os morangos, concluindo que um composto chamado polifenol é o responsável pela solidificação do creme. O polifenol é um extracto que dificulta a separação entre a água e o óleo, o que ocorre no gelado habitual.

Os cientistas tentaram misturar esta substância com o gelado e descobriram que levava a não derreter.