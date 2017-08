De acordo com um estudo realizado, entre os jovens há duas coisas que os levam a trair os seus companheiros. Tem tudso a ver com a satisfação, ou mesmo a falta dela, das necessidades e com a independência.

Segundo o Independent, um estudo realizado pela Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos, revelou qual a principal razão que as pessoas dizem que as levou a trair o seu companheiro: a interdependência.

Cerca de 73% das pessoas que participaram no estudo, revelou que traiu o seu parceiro porque sentia que as suas necessidades, em termos de intimidade, não estavam a ser preenchidas. Isto acontece muitas vezes por haver falta de comunicação e até mesmo falta de paixão.

Este estudo, que foi publicado no Journal of Sex Research, contou com a participação de 104 adultos (59,6% dos quais mulheres), com uma idade média de 22 anos, e as pessoas analisadas admitiram ter traído os seus parceiros, a segunda razão mais apontada pelos participantes, cerca de 20%, foi a necessidade de independência.