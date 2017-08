Em Lisboa, o IPMA prevê já esta quinta-feira 32 graus de temperatura máxima. As temperaturas vão continuar a subir atingindo os 36 graus de máxima na sexta.

No fim de semana, os termómetros devem ficar-se pelos 35 e 31 graus, respetivamente, com nuvens altas e céu pouco nublado.

A sul, prevêm-se 32 graus para amanhã e sexta. No fim de semana, a temperatura vão subir com 36 graus previstos.

É no Alentejo que os termómetros vão escaldar com 37 graus previstos para Évora e Beja até sexta-feira e 39 no sábado. Santarém chegará aos 40 no sábado e 39 no domingo.

A norte, o Porto deverá ficar-se pelos 29 até sexta-feira.