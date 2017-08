A apresentadora Cristina Ferreira lançou um desafio aos seus seguidores, com base no tema abordado na edição mais recente da revista ‘Cristina’, ‘Sexo, o que as mulheres querem’.

Cristina explica que foi-lhe “lançado o desafio pela equipa para que escrevesse um conto erótico que pudesse dar conta das fantasias, dos desejos, daquilo que uma mulher pode querer e gostar em algo tão natural como o sexo”.

Agora, chegou a vez da apresentadora lançar um desafio aos seus seguidores: “Escrevam o vosso conto erótico e os três melhores será o publicados na próxima edição da ‘Cristina’. Mas não é tudo. O melhor texto recebe um ano grátis de assinatura da revista”, escreveu no seu perfil no Instagram.

Os participantes terão de enviar os textos até ao próximo domingo, dia 13, às 20h00.