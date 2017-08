"É bom que a Coreia do Norte não faça mais ameaças aos EUA. Eles enfrentarão fogo e fúria como o mundo nunca viu", afirmou, esta terça-feira, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após ser conhecido que Pyongyang produziu ogivas nucleares, com dimensões adequadas para colocação em mísseis balísticos intercontinentais, segundo um relatório da Agência de Informações da Defesa, a que o The Washington Post teve acesso.

O documento tem a data de 28 de julho, o dia do mais recente disparo de um míssil balístico intercontinental do regime de Pyongyang que, segundo vários especialistas, tem a capacidade de atingir território dos Estados Unidos com este tipo de armas.

Depois do lançamento do primeiro míssil balístico intercontinental, no dia 4 de julho, com capacidade de atingir território dos EUA, a agência de notícias de Pyongyang divulgou declarações atribuídas ao líder do regime, Kim Jong-un, em que este declara que o lançamento constituía "um sério aviso" aos Estados Unidos, e que a Coreia do Norte estava agora em condições "de lançar um míssil balístico intercontinental a qualquer momento e a partir de qualquer lugar".

Agora, a Coreia do norte respondeu à ameaça de Trump, anunciando estar “a examinar cuidadosamente” planos para um ataque com mísseis a Guam, um território do Pacífico sob jurisdição dos EUA, onde vivem cerca de 163 mil pessoas e onde funciona também uma base militar norte-americana.

A declaração de um porta-voz do Exército norte-coreano surgiu horas depois de o Presidente dos EUA ameaçado a Coreia do Norte, num tom inusitadamente agressivo, e prometendo “fogo e fúria” nunca vistos se a Coreia do Norte voltar a ameaçar os EUA.

“A Força Estratégica do Exército está a examinar cuidadosamente um plano operacional para atingir áreas em redor de Guam com mísseis balísticos de médio/longo alcance Hwasong-12, de modo a conter as bases militares dos Estados Unidos em Guam, incluindo a base aérea Anderson”, avançou o porta-voz à agência KCNA, citada pela Reuters.

De acordo com a mesma agência noticiosa, este plano será apresentado em breve a Kim Jong-un, ainda não tenha sido referida qualquer data.