A polícia britânica divulgou na tarde desta terça-feira um vídeo que mostra o momento exacto em que um homem empurra uma mulher para a estrada no sudoeste de Londres, na altura em que um camião estava a passar.

As imagens foram captadas por câmaras de videovigilância e mostram homem a fazer jogging e, ao que parece, a empurrar uma mulher com quem se cruza em direção a um autocarro que passava na estrada.

A reação rápida do condutor evitou o que poderia ter sido uma tragédia, contudo a mulher, de 33 anos, ainda sofreu alguns ferimentos.

"A vítima foi colocada numa situação de perigo extremo quando foi atirada para a estrada. Foi só graças à excelente reação rápida do condutor do autocarro que não foi atingida", diz o sargento Mat Knowles, citado no comunicado da polícia.

As autoridades afirmam que divulgaram as imagens de modo a que todos possam contribuir para identificar o homem em causa.