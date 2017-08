Quem é residente em Lisboa já tinha acesso gratuito ao Castelo de São Jorge, sendo apenas necessário mostrar o Cartão de Cidadão para confirmada a morada, mas agora a entrada vai passar a ser gratuita, para toda a gente, aos domingos e feriados.

A proposta já foi discutida e aprovada numa reunião do executivo camarário, só falta acertar pormenores para que seja definida uma data para que isto passe a ser definitivo.

No entanto, não é apenas o Castelo que estará abrangido. O objetivo é que os vários núcleos do Museu de Lisboa, como é o caso do Padrão dos Descobrimentos, sejam também incluídos.