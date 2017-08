Uma carrinha de transporte da creche Myles, a Little Miracles Academy, nos Estados Unidos, foi buscar o menino de três anos a casa, e pelo caminho foi apanhando outras crianças que acabou por deixar na creche. No entanto, a funcionária saiu da carrinha sem retirar o menino do seu interior.

No mesmo dia, por volta das 20h30, a avó estranhou a demora da chegada do neto a casa e ligou para o infantário. O corpo da criança acabou por ser encontrado dentro da carrinha, mas o menino já estava sem vida.

"Acreditamos que o Myles esteve na carrinha, sob um calor abrasador, desde as 09h00", avançou o chefe da polícia de Orlando, John Mina.

As temperaturas em Orlando, nesse dia, foram muito altas, superiores a 35 graus, e o aaso a autopsia ao corpo de Myles prove que este morreu devido ao calor, a educadora responsável irá enfrentar acusações criminais.

Há menos de um mês, terá sido feita uma inspeção feita à creche, que apurou que o sistema de transportes daquele estabelecimento apresentava vários problemas, como é o caso de não haver registo das horas de partida e chegada das crianças nem dos locais onde a carrinha apanhava cada um dos menores.



Já foi aberta uma investigação ao caso.