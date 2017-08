Assunção Cristas, candidata do CDS-PP à Câmara de Lisboa, defende a aplicação de uma caução sobre o uso dos copos. O objetivo é evitar que as pessoas que os utilizam os deixem espalhados pelas ruas da capital.

"Há várias propostas que recebi e que vamos acolher, por exemplo em relação a uma coisa muito simples que é haver uma caução para o uso dos copos, de maneira a que as pessoas devolvam os copos no final da noite e possam com isso ajudar a limpar o lixo que estão a produzir, ou melhor, garantir que esse lixo não fica espalhado pela cidade", afirmou esta quarta-feira Assunção Cristas, no final de uma visita à freguesia da Misericórdia.

Para defender esta ideia, a candidata do CDS-PP afirmou que esta medida teve “muito sucesso” noutras cidades europeias.

"Se queremos uma cidade que integre todas as pessoas, bonita para visitar [...], também temos de ter uma cidade para os moradores, onde eles se sintam bem, onde tenham direito ao descanso, onde possam andar pelas suas ruas, onde as ruas estejam limpas, onde não haja gente a fazer necessidades na rua e onde também as crianças possam crescer sem os problemas de segurança que se vivem nesta zona", afirmou.

A candidata abordou ainda questões relacionadas com a segurança em certas zonas de Lisboa: "Em matéria de segurança, tem de haver um maior envolvimento quer da PSP quer da Polícia Municipal e, muito provavelmente, nós teremos de reforçar também a forma como a Polícia Municipal pode estar presente, para além de exigirmos junto do Governo, junto do Ministério da Administração Interna, para que haja mais policiamento para estas áreas em concreto".

"Se dermos uma envolvente mais amigável, certamente que as pessoas ficarão e quererão continuar a ficar nesta zona da cidade. Agora se as pessoas vêm e o ambiente à volta se degrada, certamente que é muito difícil captar moradores e garantir-lhes qualidade de vida na cidade", acrescentou Assunção Cristas.