Numa inesperada e inédita ameaça, o presidente norte-americano lançou-se na terça-feira à noite contra o regime norte-coreano e disse que se o país voltar a fazer ameaças contra os Estados Unidos, receberá em resposta “um fogo e fúria como o mundo nunca antes viu”. “É bom que a Coreia do Norte não faça mais amaeaças”, afirmou Donald Trump em Nova Jérsia, onde está numas longas férias de trabalho.

A ameaça norte-americana não é apenas agressiva, é também a mais direta ameaça a um ataque preventivo contra a Coreia do Norte, o que, a acontecer, provocará quase certamente uma guerra com contornos nucleares, destruidora para vários países asiáticos e que provavelmente causará centenas de milhares de mortos. “Ele tem ameaçado mais do que é normal”, justificou-se Donald Trump.

Nunca nenhum presidente norte-americano ameaçou tão diretamente um poder nuclear com ação militar. Nem no pico da Guerra Fria se ouviram ameaças de "fogo" ou quando a União Soviética enviou mísseis nucleares para Cuba, capazes de atingir todo o território americano. Trump lançou a ameaça respondendo às declarações de terça-feira da emissora estatal coreana KNCA, que disse que iria dar uma “resposta física” ao novo rol de sanções da ONU.

Pyongyang respondeu à ameaça de Trump horas depois, reforçando suspeitas de que a tirada entre os dois países se pode intensificar nos próximos dias e aproximar-se mais de uma declaração de hostilidade. O regime norte-coreano disse que está a considerar um ataque sobre a ilha de Guam, no Pacífico, onde opera uma das mais importantes bases aéreas dos Estados Unidos. “Vamos inundá-la de fogo”, lançou a emissora.

A crispação parece colocar de lado a recente abertura a negociações demonstrada pelo secretário de Estado Rex Tillerson, que na semana passada abriu pela primeira vez a porta a um diálogo com o regime norte-coreano desde que Pyongyang explodiu a sua primeira bomba nuclear, em 2006. Até agora, Washington exigia o fim do arsenal nuclear para sentar-se à mesa, mas Tillerson pediu apenas o fim de novos testes.