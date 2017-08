Depois do realizador Ricardo Espírito Santo ter sido fortemente criticado devido a um grande plano dos seios de uma adepta benfiquista durante o jogo da Supertaça, transmitido no passado sábado à noite na RTP, o homem veio revelar que já conseguiu contactar a adepta em causa.

Numa publicação partilhada na sua página de Facebook, Ricardo Espírito Santo afirmou ter feito um pedido de desculpas à adepta, a qual aceitou sem qualquer hesitação. Contudo a mulher confessou que devido a toda a polémica envolta do plano que teve de fechar a sua conta de Facebook devido à quantidade de insultos.

De acordo com o que a adepta benfiquista terá contado a Ricardo Espírito Santo, "foram dezenas os insultos" que recebeu depois da emissão.

“Ontem, consegui o contacto da senhora do plano. Aceitou o meu pedido de desculpas. Foi uma conversa deveras agradável! No entanto, disse-me q teve de fechar o mural. Foram dezenas de insultos, as coisas mais escabrosas q possam imaginar, coisas verdadeiramente horríveis q esta senhora nunca deveria ter vivido. Quem se insurgiu com o meu pedido de desculpas, quem acha q isto se resume a dúzia e meia de 'virgens ofendidas', perceberá agora por que razão este plano nunca deveria ter existido?”, lê-se na publicação de Ricardo Espírito Santo.