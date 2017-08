De acordo com o Record, Jorge Jesus pensa em contratar um central. Coates e Mathieu são as primeiras opções, André Pinto e Tobias Figueiredo as alternativas.

Este verão, o Sporting vendeu os passes de Ruben Semedo ao Villareal e de Paulo Oliveira ao Eibar. Douglas, contratado na época passada, ainda espera colocação.

Eric Botteghin, central brasileiro naturalizado holandês do Feyenoord, é uma das hipóteses. O passe do jogador de 29 anos está avaliado entre três a quatro milhões de euros.