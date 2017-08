A lista da Forbes dos DJ mais bem pagos do mundo foi revelada. Este ano, o DJ que mais dinheiro levou para casa foi o escocês Calvin Harris, com uma soma de 41,3 milhões de euros.

Em segundo lugar ficou o veterano Tiesto, que recebeu 33,2 milhões de euros. No terceiro posto ficou a dupla The Chainsmokers, com 32,3 milhões.

Eis a lista completa dos DJ que mais receberam entre junho de 2016 e junho de 2017, complilada pela Forbes:

1. Calvin Harris (41,3 milhões de euros)

2. Tiesto (33,2 milhões de euros)

3. The Chainsmokers (32,3 milhões de euros)

4. Skrillex (25,5 milhões de euros)

5. Steve Aoki (25,1 milhões de euros)

6. Diplo (24,2 milhões de euros)

7. David Guetta (21,2 milhões de euros)

8. Marshmello (17,8 milhões de euros)

9. Martin Garrix (16,6 milhões de euros)

10. Zedd (16,1 milhões de euros)